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Altındağ’da tapu işine kolaylık

Altındağ Belediyesi tapu işlemlerini kolaylaştırdı. Bundan böyle güncel rayiç bedel evrakı almak için belediyeye gelinmesine gerek kalmayacak. 
Altındağ’da tapu işine kolaylık

Altındağ Belediyesi önceden belediyeye gelerek yapılması gereken, güncel rayiç bedel evrakı alma işini online platforma taşıdı. Altındağ İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzalan protokola göre; alış ve satış işlemlerinde vatandaşların belediye binasına gelmesine gerek kalmadan güncel rayiç bedel evrakı alma işlemini halledecek yeni uygulama hizmete başladı. Bundan böyle vatandaşlar, tapu işlemleri esnasında istenen güncel rayiç bedel evrakını belediyeye gelmeden Altındağ Tapu Müdürlüğü'nden online olarak görebilecek. Uygulama, vatandaşların büyük beğenisini topladı. 

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“VERGİ BORCU OLMAMASI GEREK...”
Altındağ Belediyesi olarak, daima vatandaşların işlerini çözüme kavuşturmak ve yenilikleri devreye sokmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Asım Balcı, yeni uygulama hakkında şunları aktardı: 

“Daha önce vatandaşlarımız Altındağ ilçesi sınırlarındaki ev ve arsa gibi gayrimenkullerinin satışını yapmak istediklerinde, Tapu Müdürlüğü, satış yapacak vatandaştan belediyeden güncel rayiç bedel evrakı getirmesini talep ediyordu. Vatandaşların bu konuda yaşadıkları zaman kaybının önüne geçmek için, Altındağ İlçe Tapu Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. İmzalanan bu protokol kapsamında, belediyemiz tarafından, Tapu  Müdürlüğü’ne online sorgulama sistemi açıldı. Tapu Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından açılan online sistem sayesinde, belediyeye emlak vergi borcu bulunmayan gayrimenkulların güncel rayiç değerini görüyor ve bu sayede vergi borcu bulunmayan vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmadan satış işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Böylece hem zaman kaybını önlemiş oluyor, hem de vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış oluyoruz.” 

Başkan Balcı, bu işlemin online olarak yapılabilmesi için vergi borcu bulunmaması gerektiğini önemle vurguladı.

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