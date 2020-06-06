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Altındağ'da temizliğe devam

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde korona virüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. 
Altındağ'da temizliğe devam

Koronavirüsle mücadelenin henüz bitmediğini vurgulayan Başkan Balcı "Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Altındağ Belediyesi, korona virüsüne karşı alınan tedbirleri aksatmadan uygulamaya devam ediyor. İlçede bulunan her nokta, yeniden kapılarını açan işletmeler, müzeler, kütüphaneler, spor tesisleri, kısacası vatandaşların kullanım alanlarının tamamı kurulan ekip tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyor.

MAHALLE MAHALLE VİRÜSLE MÜCADELE

Korona virüsle mücadelede hiçbir detayı atlamayan Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürüyor. Virüsle mücadele amacıyla özel olarak kurulan temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekipleri, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesi'nin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor.

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MÜCADELEYE DEVAM...

Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin, rutin temizlik işlerinin dışında, detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Balcı "Koronavirüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren belediye olarak ne gerekiyorsa yaptık. Yetkili kişi ve kurumlar tarafından belirlenen hijyen tedbirlerinin tamamını ivedilikle hayata geçirdik ve uygulanması için gerekli tüm denetim ve kontrolleri yaptık. Altındağ'da temizlenmedik nokta, girilmedik sokak bırakmadık. Yeni sosyal hayatımızda da bu hijyen tedbirlerinin uygulanması ve tedbirin elden bırakılmaması çok önemli... Bu nedenle aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, virüsle mücadele görevlerini de başarıyla sürdürüyorlar" dedi.

Vatandaşlara, Sağlık BakanlığıAltındağ'da temizliğe devamnın açıklamaları doğrultusunda, hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Balcı "Yeniden başladığımız sosyal hayatımızda da gerekli tedbirleri alarak, içerisinde bulunduğumuz süreci zararsız veya en az zararla atlatmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı
 

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