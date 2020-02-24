Altındağ'da tonton teyzeler sınıfı azmiyle kendilerine hayran bırakıyor

70 yaşından sonra okuma ve yazma öğrenmek isteyen Altındağlı teyzeler, okuma azimleri ile görenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Kimisi pazarcıya kızmış, kimisi eşine... Kimisi ise imza atamadığı için kendisine gülen gelinine. Nedenleri farklı olsa da amaçları aynı. Okuma ve yazma öğrenmek. Bu nedenle haftada 2 gün Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yolunu tutuyorlar, ellerinde kalemleri ve defterleri ile... Küçük birer çocuk gibi sevinçliler. Oysa yaşları 70 ile 86 arasında değişiyor. Altındağ'ın tonton teyzeleri, okuma azimleri ile takdir topluyor. Sınıfları neşe dolu... Sınıfın ismi ise tıpkı kendileri gibi, "Tontonlar Sınıfı"...

SINIF BAŞKANI ŞÜKRİYE TEYZE

Şükriye Taslı 86 yaşında, sınıfın en büyüğü... Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olan Şükriye Teyze, pazarcıya kızdığı için karar vermiş okuma yazma öğrenmeye... Şükriye Teyze karar verme hikayesini şu sözlerle anlatıyor:

"Pazara gittim. Torunum yaşında bir pazarcıya aâ‚¬ËœÜzüm ne kadar?" diye sordum. Bana tezgahtaki yazıyı göstererek aâ‚¬ËœKör müsün teyze, burada yazıyor ya...' dedi. Çok ağrıma gitti. Küçücük çocuk okuma yazma bilmediğim için beni azarladı. O gün karar verdim öğrenmeye. Allah razı olsun Altındağ Belediyesi'nden ve Başkanımızdan, bize bu imkanları sağladıkları için... Okula yeni başlayan bir çocuk gibiyim, çok mutluyum." dedi.

"KÖYDE BENİ OKUTMADILAR."

Küçükken kız çocuğu olduğu için okutmadıklarını, köyde kızların ev işi yapması için okutulmadığını söyleyen Ruziye Karataş ise 72 yaşında... Ruziye Teyze "Çok zorlandım okuma yazma bilmediğim için... Köyde okutmadılar. Kız kısmı okumaz dediler. Sonra evlendim, çocuklarım oldu. Hepsini okuttum, büyüttüm. Şimdi sıra bana geldi. Çok mutluyum okuma yazma öğrendiğim için..." sözleriyle duygularını ifade etti.

400 KADIN OKUMA ÖĞRENİYOR

Okuma ve yazma öğrenen kadın sayısının her geçen yıl daha da arttığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, bu zamana kadar binlerce kadının hayatını değiştirdi. Her yıl düzenlenen kurslara katılan ve başarıyla tamamlayan kadınlar, yalnızca okuma yazma öğrenmekle kalmadı. Bu yıl ise 400 kadın okuma yazma öğrenmek için derslere katılıyor." dedi.

"OKUMA YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK."

Başkan Balcı, "Göstermiş oldukları bu azim ve kararlılık gençlerimize de örnek olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı okuma yazma seferberliğine Altındağ Belediyesi olarak bizler de tam destek veriyoruz. Okuma yazma öğrenen tüm Altındağlı kadınları tebrik ediyorum. İnşallah Altındağ'da okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana dek eğitim mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

