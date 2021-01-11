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Altındağ'da yeşil rekor

Kısa sürede Altındağ'a 500 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarını ifade eden Başkan Asım Balcı, "5 yılda oluşturulabilecek bu kadar büyük yeşil alan miktarını 1,5 yılda yakaladık." dedi. 
Altındağ'da yeşil rekor

Altındağ, yeşilin de başkenti oluyor. Atındağ'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün arttığını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Ne yapıyorsak, Altındağlı çocuklarımızın sağlıkla ve mutlulukla büyümesi için yapıyoruz. Geleceğe yapılan en güzel yatırım, temiz bir doğa ve daha yeşil bir dünya... Önceliğimiz her yıl yeşil alan miktarını artırmak olacak.” dedi.

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YEMYEŞİL ALTINDAĞ 
Altındağ'a kazandırılan yeşil alanlar hakkında bilgi veren Başkan Balcı şunları kaydetti:
"Gicik Mahallesi'nde bir meyve ormanı oluşturduk. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için oluşturduğumuz bir hatıra ormanını da Altındağımıza kazandırdık. Ankaramızın başkent oluşunun 97'nci yıldönümünde ise 5 bin ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Başkentimize yeşil alan, temiz nefes ve şifa deposu armağan ettik. 27 Aralık tarihini de unutmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık gününde de bir hatıra ormanı oluşturduk. Çok büyük bir alanda 2 bin 500 adet meyve fidanı büyüyecek inşallah... Toplamda 25 bin fidan dikimi yaptık. Altındağ’a 30 yeni park kazandırdık. Toplam yeşil alan miktarımız ise 500 bin metrekareye ulaştı." 

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“YEŞİL ALAN MEDENİYET DEMEKTİR” 
Bir ilçede ne kadar fazla yeşil alan varsa, o ilçedeki sağlık, mutluluk ve refah oranının da o kadar artacağını belirten Başkan Balcı "Geride bıraktığımız karantina sürecinde hepimiz anladık ki, yeşil alanlar çok kıymetli, çok değerli... Karantina süreci bize yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. İlçemiz genelindeki yeşil alanlar karantina sürecinde nefes oldu bize... Altındağ'a sağladıkları oksijen ile hepimize sağlık sundu yeşil alanlarımız... Bu nedenle yeşil alanlarımızı artırmaya daha çok gayret gösterecek, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı Avrupa ülkeleriyle eş düzeye getirmek için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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