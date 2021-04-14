Altındağ'daki 303 camiye temizlik ve hijyen seti dağıtıldı

Altındağ Belediyesi tarafından, Altındağ'daki 303 camiye temizlik ve hijyen seti dağıtımı yapıldı. İçerisinde el dezenfektan cihazı, tek kullanımlık seccade ve maske bulunan setler tüm camilere ulaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta tüm camilerde baştan aşağı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilere temizlik ve hijyen seti dağıttı. Tüm camilere ulaştırılan, içerisinde el dezenfektan cihazı, tek kullanımlık seccade ve maske bulunan setler, görenlerden tam not aldı. Başkan Balcı, “Her şey halk sağlığı için...” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN”

Altındağlı vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Geçtiğimiz hafta tüm cami ve açık alanları detaylı bir şekilde temizledik, camilerimizi dezenfekte ettik. Bu hafta ise alınması gereken önlemleri aldık. Ramazan ayı boyunca, camilerimize ibadete gelen hemşehrilerimize tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak. Ayrıca girişlere el dezenfektan stantları kurduk. Vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için görev başındayız...” dedi.