Altındağ’daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Kız Öğrenci Yurtları Nelerdir? Altındağ'da Kaç Tane Kız Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir? Altındağ'da Bulunan Öğrenci Yurtları Nelerdir?
Aydınlıkevler Kız Öğrenci Yurtları Arama Sokak Şubesi
Aydınlıkevler Mahallesi Arama Sokak No: 8 ( Arama sokak şubesi ) Altındağ – ANKARA
Tel:03125171788
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Muradiye Aydınlık Evler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Çevreli Cad. Çaba Sokak No: 20 Altındağ – ANKARA
Tel:03123161867
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