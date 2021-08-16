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Altındağ’daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

​​​​​​​Üniversitelerin ve okulların açılmasına haftalar kala, milyonlarca öğrenci yurt başvurusu için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan yurtlar, bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla hizmet verecek.
Altındağ’daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Kız Öğrenci Yurtları Nelerdir? Altındağ'da Kaç Tane Kız Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir? Altındağ'da Bulunan Öğrenci Yurtları Nelerdir?

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Aydınlıkevler Kız Öğrenci Yurtları Arama Sokak Şubesi

Aydınlıkevler Mahallesi Arama Sokak No: 8 ( Arama sokak şubesi ) Altındağ – ANKARA

Tel:03125171788

Yol tarifi için tıklayın

Muradiye Aydınlık Evler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Çevreli Cad. Çaba Sokak No: 20 Altındağ – ANKARA

Tel:03123161867

Yol tarifi için tıklayın

 

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