Altındağ’daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

​​​​​​​Üniversitelerin ve okulların açılmasına haftalar kala, milyonlarca öğrenci yurt başvurusu için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan yurtlar, bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla hizmet verecek.