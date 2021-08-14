Altındağ’daki olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 148’e çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 148'e yükselirken, yakalananlardan 66'sının gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından bölgede alınan önleyici tedbirler sonucu güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün yakalanan 72 kişiden 29'u hakkında idari işlem uygulandığı, 43'üyle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yakalananlardan 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Daha önce 76 kişi gözaltına alınmıştı

Daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 38'inin yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti.