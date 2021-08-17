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Altındağ'daki Özel Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Üniversitelerin ve okulların açılmasına haftalar kala, milyonlarca öğrenci yurt başvurusu için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan yurtlar, bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla hizmet verecek.
Altındağ'daki Özel Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Erkek Öğrenci Yurtları Nelerdir? Altındağ'da Kaç Tane Erkek Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir? Altındağ'da Bulunan Öğrenci Yurtları Nelerdir?

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Özel Uluçınar Erkek Öğrenci Yurdu

Hacettepe Mh. Kestane Cd. No:4 Altındağ / ANKARA

Tel:03123202906

Yol tarifi için tıklayın 

Akköprü Erkek Öğrenci Yurdu

Zübeyde Hanım Mahallesi, Sugüzeli Sk. No:24, 06070 Altındağ / ANKARA

Tel:03123423030

Yol tarifi için tıklayın 

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