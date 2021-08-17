Altındağ'daki Özel Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Erkek Öğrenci Yurtları Nelerdir? Altındağ'da Kaç Tane Erkek Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir? Altındağ'da Bulunan Öğrenci Yurtları Nelerdir?
Özel Uluçınar Erkek Öğrenci Yurdu
Hacettepe Mh. Kestane Cd. No:4 Altındağ / ANKARA
Tel:03123202906
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Akköprü Erkek Öğrenci Yurdu
Zübeyde Hanım Mahallesi, Sugüzeli Sk. No:24, 06070 Altındağ / ANKARA
Tel:03123423030
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