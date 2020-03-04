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Altındağ'da müzeler arası bilet kardeşliği kampanyasının kapsamı genişledi

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve büyük ilgi gören "Müze Kardeşliği" kampanyasının kapsamı genişledi.
Altındağ'da müzeler arası bilet kardeşliği kampanyasının kapsamı genişledi

Altındağ'da bulunan 5 müzenin iş birliği yaptığı kampanyaya 1 müze daha eklendi. Ankara Kalesi'nde yer alan Türkpusat Geleneksel Türk Savaş Pusatları Müzesi de kardeşlik kampanyasına katıldı. Bundan böyle, Altındağ'da bulunan 5 değil 6 müzeyi ziyaret eden misafirlere, bilet fiyatlarında indirim yapılacak.

İNDİRİMLİ BİLET İMKANI

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve son olarak Türkpusat Geleneksel Türk Savaş Pusatları Müzesi'nin dahil olduğu kampanya, yıl boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında, müzelerden birini ücret ödeyerek ziyaret eden bir kişi, diğer 5 müzeye tam bilet değil, indirimli bilet ücreti ödeyerek giriş yapabiliyor.

MÜZELERE TALEP ARTTI

Bu kampanya ile tamamı Altındağ'da bulunan müzelerin ziyaretçi sayısının arttığını ve müzelerin daha fazla ilgi çektiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Ziyaretçi sayılarına baktığımızda hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Altındağ Ankara'nın en önemli turizm merkezi ve çok sayıda önemli müzeye sahip... Turizme destek vermek için müzeler arası işbirliği yapmamız da, büyük ilgi gördü. Bu işbirliği sayesinde müzelere olan ilgi arttı. Kampanyamız devam ediyor. Ziyaretçi sayılarının çok daha fazla artacağına inanıyorum." dedi.

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MÜZELER PAZARTESİ GÜNÜ KAPALI

Müzeleri ziyaret etmek ve kampanyadan faydalanmak isteyen ziyaretçilere çok önemli hatırlatma... Kampanya kapsamında yer alan 6 müzenin tamamı Pazartesi günleri kapalı... Sırasıyla müzelerin açılış ve kapanış saatleri şöyle:
Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 17: 00 saatleri arası ziyaret edilebilir.
Altınköy Açık Hava Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 19:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.
Gökyay Vakfı Satranç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00-12:30 ve 13:30 - 18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.
Rahmi M. Koç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10:00 - 19:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00-18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.
Türkpusat Geleneksel Türk Savaş Pusatları Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 09:00-18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.
 

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