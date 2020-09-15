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Altındağ'dan Polatlı'ya destek

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kum fırtınasından olumsuz etkilenen bölgelere yardım ulaştırıldı.
Altındağ'dan Polatlı'ya destek

Altındağ'dan Polatlı'ya gönül köprüsü kuruldu. Polatlı'da gerçekleşen ve tüm Ankara'yı etkisi altına alan kum fırtınasından olumsuz etkilenen bölgelerde, Altındağ Belediyesi vatandaşların yardımına koştu. Özellikle mevsimlik işçilerin yaşadığı bölgelerde; gıda, kıyafet ve yemek desteği sağlandı.

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"DAİMA BERABERİZ"
Daima bir ve beraber olmalıyız diyen Başkan Asım Balcı "Geçtiğimiz günlerde enteresan bir doğa olayı yaşadık. Herkes gibi, biz de böyle bir doğa olayına ilk kez şahit olduk. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz... Bu olaydan en çok Polatlı ilçemiz olumsuz etkilendi. Hemen Polatlı'daki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Özellikle mevsimlik işçilerin yaşadığı bölgelerde yardıma ihtiyaç vardı. Bu bölgelere gıda, kıyafet ve yemek desteği sağladık. İyi günde de, kötü günde daima beraberiz..." dedi. Başkan Balcı kum fırtınasından olumsuz etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

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