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Altındağ'dan sel mağdurlarına büyük destek

Altındağ Belediyesi sel mağdurlarının yanında... Tatlar Mahallesinde meydana gelen ve maddi hasara yol açan selin yaraları sarılıyor. Sel nedeniyle hayvanları telef olan vatandaşların yardımına Altındağ Belediyesi koştu.
Altındağ'dan sel mağdurlarına büyük destek

KOYUN, KOÇ VE SAMAN DESTEĞİ

Sel haberinin alınmasının hemen ardından bölgeye intikal ettiklerini ve zarar tespiti yaptıklarını belirten Başkan Balcı, verilen destek ile ilgili detayları şu sözlerle aktardı:

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" Tatlar Mahallesi, geçtiğimiz haftalarda, aşırı yağış nedeniyle oluşan selden dolayı mağdur oldu. Vatandaşlarımıza destek olabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. Kısa sürede hasarı tespit ettik. Hayvanları telef olan hemşehrilerimize, koyun ve koç dağıtımı yaptık. Ayrıca binlerce balya saman desteği de veriyoruz. Telef olan hayvanları nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçiren hemşehrilerimiz rahat bir nefes aldı. Zor zamanlarında yanlarında olduk, yine olacağız. Elimizden gelen desteği vermeye de devam edeceğiz."

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