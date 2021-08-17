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Altındağ’ın altın yumruğu

2 defa Türkiye şampiyonu olan ve en son katıldığı turnuvada Avrupa üçüncüsü olan 15 yaşındaki Refik Kartal’nın en büyük hayali olimpiyatlara katılıp, madalyalar kazanmak.
Altındağ’ın altın yumruğu

Bugüne kadar katıldığı birçok turnuvadan madalyalarla dönen Altındağlı Refik, Avrupa üçüncüsü oldu. Altındağ Belediye Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında yarışan başarılı sporcu, çıktığı müsabakada Polonyalı, Gürcü ve Rus rakiplerini yere serdi. Refik Kartal, Temmuz ayında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen, Avrupa Yıldız Erkekler Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu. Çıktığı ilk maçta Polonyalı rakibini 5-0 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü rakibini 5-0 yenerek yere seren Refik Kartal, yarı finalde ise Rus rakibiyle başa baş mücadele etti. Zorlu mücadelenin sonunda, Avrupa üçüncülüğüne adını yazdıran Refik, bronz madalya almaya hak kazandı. 

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“ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ” 
Refik’in en başından en başından beri elinden tutan, onu zorlu mücadelelere hazırlayan antrenörü Abbas Taşdelen’in genç sporcuya olan güveni tam… Milli takım boks antrenörü olan Taşdelen, “Refik daha çok genç ve çok başarılı bir sporcu… 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. Her gün antrenman yapıyor, çok disiplinle çalışıyor. Müsabakalar yaklaştıkça çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Hazırlık maçları yapıyoruz. Taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor, güç ve kondisyona dayalı antrenman programı uyguluyoruz. Disiplinli çalışmanın karşılığını da alıyoruz. Refik’in önü açık… İnşallah çok daha büyük başarılarını göreceğiz. Altındağ Belediyesi’ne ve başkanımız Doç. Dr. Asım Balcı’ya, daima yanımızda olduğu ve bize hep destek verdiği için çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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“BAŞARININ SIRRI DÜZENLİ ÇALIŞMAK…”
Şu anda lise 2’nci sınıf öğrencisi olduğunu, zamanının büyük bir bölümünü spora ayırdığını söyleyen genç sporcu ise başarısının sırrını düzenli ve azimli çalışmak olarak özetledi. Genç sporcu “2 defa Türkiye şampiyonu oldum. Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırdım. Çok çalışıp, önümüzdeki müsabakalarda da galip gelmek, ismimi yeni şampiyonluklara yazdırmak istiyorum. Hayalim olimpiyatlara katılıp, madalyalar kazanmak istiyorum.” dedi. 

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“ŞAMPİYONLAR ALTINDAĞ’DAN ÇIKACAK” 
Altındağ'dan başarılı gençler çıktıkça, büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hep söylediğim ve inandığım gibi geleceğin şampiyonları Altındağ'dan çıkacak inşallah... El ele vereceğiz, Altındağ'da; boks, taekwando, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol ve futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz inşallah…” dedi. Başkan Balcı ayrıca, “Genç sporcumuz Refik'i, onu yetiştiren hocalarını ve ailesini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

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