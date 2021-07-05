Altındağ’ın madalya avcısı 

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı yine göğüsleri kabarttı. Takımın sporcusu Kadir Mert Türkmen, dünya ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

İşitme engelli Kadir Mert Türkmen, madalyaya doymuyor. 2016'da İran'dan, 2018'de Rusya'dan, 2019'da Belarus'tan madalya ile dönen ve son olarak da Türkiye Şampiyonu olan işitme engelli güreşçi Kadir Mert Türkmen, İstanbul'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda, 60 kg Grekoromende “Dünya İkincisi” olarak gümüş madalya sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUK ONUN İŞİ

2015 yılında güreşe başlayan Kadir Mert, adını ilk olarak 2016 yılında İran'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak duyurdu. Ardından 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda, Gençler kategorisinde, Dünya 2'ncisi olmayı başardı. 2019 yılında, Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda yarışan Kadir Mert Türkmen, burada da gümüş madalyanın sahibi oldu. 2020 yılında ise, Şubat ayında Afyon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Büyükler kategorisinde yarışan Türkmen, şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başararak, altın madalyanın sahibi oldu. Bir gününü boş geçirmeyen ve antrenmanlarını hiç aksatmayan başarılı sporcu, pandeminin de onu durdurmasına izin vermedi. Her gününü çalışarak ve antrenman yaparak geçiren genç sporcu, İstanbul’dan da dünya ikincisi olarak döndü.

ŞAMPİYONLARIN ADRESİ ALTINDAĞ

Altındağ sınırları içerisinde çeşitli spor dallarıyla ilgilenen çok fazla sporcunun olduğunu ve bunların büyük kısmının kendi alanlarında çok başarılı olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Biz boşuna şampiyonların adresi Altındağ demiyoruz. Altındağ'da o kadar fazla başarılı sporcumuz var ki... Çocuklarımız, gençlerimiz çeşitli spor dallarında başarıdan başarıya koşuyorlar. Her biriyle gurur duyuyor ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kadir Mert Türkmen de küçük yaşına rağmen, artık başarılı olduğunu kanıtlamış bir sporcu... İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek, daha nice başarılarıyla göğsümüzü kabartacak. Kadir Mert başarılarıyla olduğu gibi, engelleri aşmasıyla da örnek olan bir sporcu... Kendi gibi işitme engelli daha nice çocuğa ve gence örnek oluyor. Kendisini ve ona emek veren hocalarını tebrik ediyorum." dedi.



