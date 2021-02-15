Altındağ’ın oyuncakçı teyzesi

Bedensel engelli 53 yaşındaki Hatice Aydoğan, yaptığı amigurumi oyuncaklarla hem geçimini sağlıyor, hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

Altındağ Belediyesi Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde öğrendiği bilgi ve becerileri kazanca dönüştüren Hatice Aydoğan, başarıyla tamamladığı amigurumi kursu sayesinde hayatını değiştirmeyi başardı. Bedensel engelli Aydoğan, hem kendi işinin patronu oldu, hem de çocukların “oyuncakçı teyze”si… Altındağ'ın girişimci kadınları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aydoğan, “Amigurumi adı verilen, Japonlara özgü oyuncak yapma sanatını kısa sürede öğrendim. Yaratıcılığımı da katarak bu kursta, kısa sürede hızla ilerledim. Bu kursta bana emek veren değerli hocalarıma, Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne, bizlere cesaret veren başkanımız Sayın Asım Balcı'ya ve satış yapmama vesile olan Altın Eller Kadın Kooperatifi'ne çok teşekkür ederim” dedi.

ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN DİYE…

Hatice Aydoğan’ın örme ve doldurma tekniğiyle yaptığı amigurumi oyuncaklar çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Çocukların sevdiği karakterleri ve hayvan modellerini yapmayı çok sevdiğini söyleyen Aydoğan “Oyuncak yapmak en sevdiğim iş… Pek çok şeyi amigurumi tekniğiyle yapabiliyorum ama beni en çok mutlu eden oyuncak yapmak… En çok oyuncak bebek yapmayı seviyorum. Çünkü çocukları çok seviyorum ve onlar mutlu olsun istiyorum. Çocukları mutlu edince ben de çok mutlu oluyorum. Amigurumi sayesinde bedensel engelimi unuttum, moralim düzeldi. Oldukça zor zamanlar yaşamıştım, kötü günleri amigurumi sayesinde atlattım. Oyuncaklar beni mutlu etti, hayata yeniden bağlandım” dedi.

“HAYATA BAĞLANDIM”

Tek başına sürdürdüğü hayat mücadelesinde en büyük desteği Altındağ Belediyesi’nden gördüğünü sözlerine ekleyen Aydoğan “Kültür merkezindeki arkadaşlarım, hocalarım bana çok destek oldu. Altın Eller Kadın Kooperatifi satış yapmama vesile oldu. Ürünlerimi kazanca dönüştürmeyi başardım. Şimdi hayata daha çok bağlıyım, daha mutluyum” ifadelerini kullandı.

“ALTIN KADINLARIMIZ ÇOK BECERİKLİ...”

Altındağlı kadınların, kurslar sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı kadınlarımız çok becerikli... Onları desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli... Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hatice Hanım’ı da girişimciliği ve yaratıcılığından dolayı tebrik ediyorum. Yaptığı oyuncaklar gerçekten çok güzel, çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Ellerine ve emeklerine sağlık...” dedi.