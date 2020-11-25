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Altındağ'ın usta kadınları

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri, hayata aktarmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlar, dış cephe sandalyelerine rattan ve makrome kaplama yapıyor. 
Altındağ'ın usta kadınları

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Yıldıztepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kurulan atölyede, dış cephe mobilya markaları için sandalye kaplama yapan Altındağlı kadınlar, arı gibi çalışıyor. Mobilya markalarından gelen siparişleri özenle tamamlayan Altındağlı kadınlar, Altın Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında satış yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. 

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“ALTIN KADINLARIMIZ ÇOK BECERİKLİ…”

Altındağlı kadınların, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı kadınlarımız çok becerikli… Pek çok alanda ortaya koydukları yeteneklerini kazanca dönüştürmek için desteğe ihtiyaçları vardı. Biz de kendilerini bu konuda desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli… Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık…” dedi. 

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ÇOK ŞIK VE KULLANIŞLI

Başkan Balcı “Bu atölyede sabırla, özenle tamamlanan her sandalye hem maddi hem de manevi olarak çok değerli... Dış mekanlar için çok şık ve de çok kullanışlı sandalyeleri rattan ve makrome sanatıyla tamamlıyor, çok güzel işlere imza atıyorlar. Ortaya çıkan her ürün kadınlarımızın nasıl emek verdiğinin ve özen gösterdiğinin ispatı… Şu anda atölyemizde pandemi sürecinde olduğumuz için 15 kadın çalışıyor. Bu sayının ileride daha da artacağını umuyorum” ifadelerini kullandı. 

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BAŞKAN BALCI'DAN DAVET

“Altındağlı kadınların kendilerini geliştirmeleri, sosyal hayata ve iş hayatına atılmaları için Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizin ve bu merkezlerde açılan kursların çok önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Başkan Balcı, tüm Altındağlı kadınları merkezlerden faydalanmaya çağırdı. 

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