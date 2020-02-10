Altındağlı Abdulkadir Demirbaş sanatla sigarayı bıraktı

Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi'nde yağlı boya resim kursuna devam eden Abdulkadir Demirbaş (60), resim sayesinde 45 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı.

Abdulkadir Demirbaş'ın 45 yıllık sigara bağımlılığı resim sayesinde son buldu. 60 yaşındaki emekli Abdulkadir Demirbaş, yağlı boya resim yapmaya başladığından beri sigara içmeyi bıraktı. Fotoğrafları birebir yağlı boya üzerine resmeden Abdulkadir Amca, bu sayede hiç bilmediği bir yeteneğini de keşfetti. Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi'ne 3 yıldır aktif olarak devam eden Demirbaş, resim yaptığı ve artık daha rahat nefes aldığı için çok mutlu...

45 YILLIK ESARETE SON...

Hayata artık bambaşka bir pencereden bakan Demirbaş kendisine sigarayı bıraktıran resim sevdasını şu sözlerle özetledi:

"Esnaflık, müteahhitlik yaptım. Artık emekliyim. 45 yıl boyunca sigara içtim. Emekli olunca da boşluğa düşmemek için, Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi'ne geldim. Burada yağlı boya resim kursuna kayıt oldum. Hocamızın desteğiyle, fotoğrafları tuvale aktarmaya başladım. Baktım ki birebir aynısını yapıyorum. Ben de şaşırdım. Kendimi biraz daha geliştirdim. Torunumun resmini yaptım. Yüzde 95 fotoğrafın aynısı oldu. Fotoğraflardan çalışma yapmaya devam ettim. Ailemi, çocuklarımı, onların olduğu fotoğrafları tuvale aktardım. Bu sanat beni o kadar mutlu etti, o kadar iyi hissettirdi ki sigarayı bıraktım. Resim yapmaya başladığımdan beri sigara aklıma bile gelmiyor. Herkese tavsiye ediyorum."

"HAYAT ÇOK GÜZEL..."

Merkezde ayrıca ney, saz, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve ahşap yakma kurslarına da geldiğini belirten Demirbaş "45 yıllık esaretim burada son buldu. Ben sağlığımı yeniden buldum, kendimi yeniden buldum. Burada hepimiz çok mutluyuz. Emekli olan, sigara bağımlısı olan, evde sıkılan herkesi bu merkeze davet ediyorum. Hayat çok güzel..." dedi. Demirbaş, kendilerine sağladığı imkanlardan ve verdiği destekten dolayı Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya da teşekkürlerini iletti.

"NE MUTLU ABDULKADİR BEY'E..."

Altındağ'da 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile 17 Gençlik Merkezi bulunduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Aydınlıkevler Mahallesi'nde hizmet veren Erkek Yaşam Merkezi bir ilk... Burada çok olumlu sonuçlar aldık. Emekli olduktan sonra ne yapacağını bilmeyen beylerin burada yeteneklerini keşfetmeleri, böyle güzel aktivitelerle uğraşmaları, yıllarca kendilerine ayıramadıkları zamanı ayırmaları çok güzel... Ne mutlu ki böyle güzel uğraşlar, aynı zamanda zararlı alışkanlıkların da terk edilmesini sağlıyor. Abdulkadir beyi hem sağlıklı yaşama adım atmasından, hem de bu güzel yeteneğini keşfetmesinden dolayı tebrik ediyor, kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

