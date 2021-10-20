  • BIST 1.432,800
  • Altın 527,64
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Altındağlı Boksörler 11 Madalya Kazandı

Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün boksörleri,  “Amatör Spor Haftası Boks Müsabakaları” kapsamında, toplamda 11 madalya alarak, müsabakaların yıldızı oldu. 
Altındağlı Boksörler 11 Madalya Kazandı

Altın yumruklar madalyaları topladı. Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında yarışan genç boksörler, Amatör Spor Haftası nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Amatör Spor Haftası Boks Müsabakaları”nda yıldız gibi parladı. Altındağlı sporcular, Şefik Tetik Spor Salonu’nda yapılan müsabakalardan toplamda 11 madalya ile döndü. Altın yumruklar, 4 ilden, 22 kulübe bağlı, 194 sporcunun kıyasıya yarıştığı müsabakalara adlarını altın harflerle yazdırdı.

altindag-boks-2.jpg

7 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA

Altındağlı sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Sporcularımız yarışlarda rakiplerine alacak madalya bırakmadı adeta… 7 birincilik, 3 ikincilik, bir de üçüncülük madalyası alan tüm başarılı sporcularımızı ve onları yetiştiren, emek veren hocalarını tebrik ediyorum. Sporcularımızın, ileride daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ın bütçesine onay21 Ekim 2021 Perşembe 00:08
  • 150 Yeni İtfaiyeci Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • Hibe Buğday Desteği 21 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • KKTC’den Etimesgut’a Ziyaret21 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Türbeler Bakıma Alındı21 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı Trafiğe Açıldı21 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Altındağlı Boksörler 11 Madalya Kazandı21 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • AK Gençlikten Kırtasiye Yardımı21 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Yenimahalle’nin 2022 bütçesi 720 milyon 500 bin20 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Sincan Müzik Akademisi Kapılarını Açıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti