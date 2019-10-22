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Altındağlı çocuklar Karagöz Hacivat gözterileriyle gönüllerince eğlendi

Altındağlı çocuklar Türk-Osmanlı tiyatro tarihinin en popüler iki karakteri ile bir araya geldi. Altındağ, çocukların neşe dolu kahkahalarıyla çınladı.
Altındağlı çocuklar Karagöz Hacivat gözterileriyle gönüllerince eğlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Unima'nın iş birliğiyle Altındağ Belediyesi Ulucanlar Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Karagöz ve Hacivat" gösterimi, 3 gün süreyle Altındağlı çocukları kahkahaya boğdu. 3 gün boyunca Türkiye'nin önde gelen Karagöz ve Hacivat oynatıcıları, Altındağlı çocuklarla buluştu.
İlk gün yaklaşık 40 yıllık kukla tiyatrosu deneyimiyle çocukların gönlünde taht kuran Hayali Yüce Ali çocuklarla bir araya geldi. "İyi ki doğdun Karagöz" isimli eserle perde arkasından çocuklara seslenen Yüce Ali, çocukları kahkahaya boğarken, onlara Karagöz ve Hacivat hakkında önemli bilgiler de verdi. İkinci gün çocuklarla bir araya gelen Hayali Cengiz Samsun ise "Salıncak" isimli eseri sergileyerek, Karagöz ve Hacivat'ın bilmedikleri işe ortak olmalarıyla gelişen komik oyunları perdeye yansıttı. Etkinliğin üçüncü ve son gününde ise Hayali Tevfik Dinç, "Bebek Bakıcısı" isimli eserle çocukların karşısına çıktı.

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USTALARDAN TEŞEKKÜR

Karagöz ve Hacivat eserlerini ustalarından izleme fırsatı bulan Altındağlı çocuklar, 3 gün boyunca hem eğlenceye doydu, hem de önemli bilgiler edindi. Karagöz ve Hacivat tiyatrosunun en eğlenceli örneklerini Altındağlı çocuklara sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ustalar ise, kendilerine bu imkanı tanıyan Altındağ Belediyesi'ne ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti.

EN SOSYAL İLÇE

Geleneksel Türk sanatını yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Balcı, " Altındağ'ın Ankara'nın en sosyal ilçesi yapmak için çalışıyoruz. Hemen hemen her hafta önemli bir etkinliği Altındağlılarla buluşturuyoruz. Bu sefer de Karagöz ve Hacıvat'ı gençlerimizle buluşturduk."dedi.

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