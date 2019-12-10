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Altındağlı çocuklar öğrendikleri işaret diliyle tiyatro gösterisi yaptılar

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde işaret dili öğrenen çocuklar, Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulu'ndaki öğrenciler için işaret diliyle; tiyatro oynadı, şarkılar söyledi ve halk oyunu gösterisi yaptı. 
Altındağlı çocuklar öğrendikleri işaret diliyle tiyatro gösterisi yaptılar

Altındağlı çocuklardan işitme engelli arkadaşlarına büyük jest... Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye çocuklar, işitme engelli arkadaşları için işaret diliyle tiyatro oynadı, şarkılar söyledi ve halk oyunu gösterisi yaptı. Altındağlı çocuklar işaret dili öğretmeni Özge Beyhan, drama öğretmeni Mustafa Baysal, halk oyunları öğretmeni Fatih Akyol ile çalışarak, hem yeteneklerini hem de duyarlılıklarını gözler önüne serdi. Altındağ Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulu öğrencisi 200 işitme engelli çocuk, neşe dolu anlar yaşadı. Arkadaşlarının kendi dillerinde sergiledikleri oyunu büyük bir dikkatle izleyen işitme engelli minikler, sevgiye hiçbir şeyin engel olamayacağını ispatladı.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KIYMETLİ..."

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki programa katılarak çocukların neşesine ortak olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklar bizim için çok güzel ve çok özel... Özel çocuklarımız ise çok kıymetli... Onların gözünde ışıltıyı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Bugün burada sergilenen gösteriye emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok anlamlı ve çok özel bir iş çıkardılar. Oldukça başarılı bir biçimde canlandırdıkları tiyatro oyununu, işaret diliyle oynadılar. Çocuklarımızın her birine, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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ENGELLİ BAKIM MERKEZİ MÜJDESİ

Altındağ'da engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Balcı "Kısa bir süre önce Altındağ'ın ilk engelsiz oyun parkını engelli çocuklarımız için hizmete soktuk. Altındağ'ın belirli noktalarına akülü engelli araçları için şarj istasyonları yerleştirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Günübirlik engelli bakım merkezi projemiz var. Bunu hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

DUYGU DOLU ŞARKILAR...

Altındağlı çocukların işaret diliyle söyledikleri şarkılara, işitme engelli öğrenciler de yine kendi dilleriyle eşlik etti. Hep birlikte söylenen şarkının "Kimsenin kaderi yalnızlık değil, hep beraberiz biz bu hayatta... Birlikte aşalım engelleri..." dizeleri herkesi duygulandırdı. Hep birlikte şarkılar söyleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi.
 

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