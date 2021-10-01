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Altındağlı çocuklar Polis Müzesi’nde

Altındağ Belediyesi, ilçedeki çocukları her gün 30 kişilik gruplar halinde Polis Müzesi’ne götürüyor.
Altındağlı çocuklar Polis Müzesi’nde

Altındağlı çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Altındağ Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezlerine üye 360 çocuk Polis Müzesi’ni gezecek. Beşikkaya Mahallesi Erdem Bayezit Gençlik Merkezi ile başlayan müze gezisi, Ekim ayının sonlarına kadar devam edecek. Toplamda 360 Altındağlı çocuk Polis Müzesi’ni görmüş olacak.

176 YILLIK TARİH

Altındağlı çocukların yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımızı her gün 30 kişilik gruplar halinde müzeye götürüyoruz. Türk Polis Teşkilatı’nın ilk müzesi olan bu müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatının geçirdiği safhalara ait polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile belge ve fotoğrafları görebiliyorlar. Polisimizin 176 yıllık geçmişi burada sergileniyor ve büyük ilgi görüyor” dedi. 
Başkan Balcı “ Bize her konuda olduğu gibi, bu konuda da büyük destek olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

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