Altındağ'lı çocuklar süt sağdı

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Kadınlar, çocuklarıyla beraber süt sağdı, süt içti.

Anneler ve çocukları iş başında... Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi anneler, doğal yaşamın önemine dikkati çekmek ve çocuklara sütün nasıl sofralara geldiğini anlatmak için bir araya geldi. Altınköy’de buluşan anneler ve çocukları ineklerden süt sağdı, daha sonra sağılan sütü çocuklarıyla beraber içti. Sağlıklı yaşamanın ve doğal beslenmenin önemine dikkati çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen merkez üyeleri, “Çocuklarımız burada hem eğlendiler, hem de öğrendiler” dedi.

“HEM EĞLENCE, HEM ÖĞRENME”

Büyük şehirlerde büyüyen pek çok çocuğun, doğal hayatın nimetlerinden yeteri kadar faydalanamadığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, Altındağlı anneleri ve çocukları, böylesine önemli bir konuya dikkati çektikleri için tebrik etti. Başkan Balcı “Büyük şehirlerde doğan ve büyüyen çocuklarımız sütün paketler halinde fabrikalarda üretildiğini sanıyor. Pek çoğu sütün kaynağından masaya gelene kadarki yolculuğuna maalesef şahit olamıyor. Sütün paketler halinde var olduğunu düşünüyorlar. Oysa sütün çok güzel bir oluşum ve var oluş hikayesi var. Çocukların bu yolculuğa şahit olmaları, bunu deneyimlemeleri çok güzel… İnekleri yakından görmeleri, dokunmaları ve doğal beslenmeleri çok önemli…” dedi.



