Altındağlı çocuklar tiyatroyla buluştu

Altındağlı çocuklar tiyatroyla eğlendi. Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları "Çiftlikte parti var” isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu.

Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları tiyatro ile buluşturdu. Altındağlı çocuklar, birbirinden renkli kostümleriyle birbirinden sevimli hayvanları canlandıran oyuncularla bir araya geldi. Altındağ, çocukların neşe dolu kahkahalarıyla çınladı.

“ÇİFTLİKTE PARTİ VAR”

İshak Tekgül tarafından yazılan, Teoman Tenikeci’nin yönetmenliğini yaptığı “Çiftlikte Parti Var” isimli müzikli çocuk oyunu Altındağlı çocukları kahkahaya boğdu. Altındağ'daki okullarda öğrenim gören çocuklar, oyuna büyük ilgi gösterdi.



Tiyatro oyununu Perşembe günleri Altındağ’daki okullardan gelen öğrencilerin izleyeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Oyunumuz Cumartesi günleri ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde halka açık oynanacak. İzlemek isteyen herkesi Cumartesi günleri saat 13:00’de Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

TİYATRO İZLEMEK ÜCRETSİZ

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Asım Balcı "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Sanata yönelik faaliyetlerin aratarak devam edeceğini de belirten Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi'nin sunduğu tüm bu imkanların ücretsiz olduğunu vurgulayarak, herkesi bu faaliyetlere katılmaya davet etti.