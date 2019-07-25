Altındağlı gençler Yaz Okulları'nda okçuluk eğitimiyle hedefi 12'den vuruyor

Yaz Okulları kapsamında açılan kurslara katılarak okçuluk eğitimi alan gençler hem sosyalleşiyor hem de bireysel gelişimlerine katkı sunuyor.

Altındağlı çocuklar ve gençler, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata sporu okçuluk ile tanıştı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri'ndeki yaz okullarında okçuluk eğitimi alan gençler için tatil daha keyifli hale geldi. Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluk ile tanışmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız" dedi.

"TAM DESTEK VERİYORUZ"

"Okçuluk, en az insanlık tarihi kadar eski bir zamana dayanmaktadır." diyen Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi'nin yaz okullarında okçuluk eğitimi alan gençlerimizin, ileride milli dereceler almalarını ve ata sporumuz ile bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

BİREYSEL GELİŞİME KATKI SUNUYOR

Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda okçuluk eğitimi veren ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Hakan Karademir, okçuluk sporunun insanların hayat kalitesini yükselttiğine dikkat çekti. Bir diğer öğretmen Alp Kaan Can Çalışkan ise, okçuluğun sportif aktivitenin yanında, gençlerin bireysel gelişimine ve sosyalleşmelerine de büyük katkı sağladığını vurguladı. Çalışkan, "Kişinin kendine güvenini arttıran, konsantrasyonu geliştiren ve sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyen okçuluk, ayrıca el ve ayakların orantılı, doğru kullanılmasını sağlayarak günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor" diye konuştu.

HAYATLARINA RENK GELDİ

Okçuluk eğitimlerine katılan Karapürçek Mahallesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi üyesi Burak Arıkanoğlu, "Okçuluk hayatıma renk getirdi. Heveslenip bu spor ile tanıştım ve çok sevdim. Burada çok şey öğrendim. Duruşum, nefes alıp verişim, konsantrasyonum gelişti. Bu sporda başarılı olup ailemi, öğretmenlerimi ve ülkemi gururlandırmayı çok isterim." şeklinde konuşurken bir diğer üye Ayşenaz Demirkan ise okçulukla yeni tanıştığını ve çok sevdiğini söyledi. Gençlik Merkezi'nden 2 yıldır faydalandığını, kurslar sayesinde ders başarısının arttığını söyleyen Ayşenaz "Okçuluk sayesinde de çok şey öğrendim. Bize bu imkanları sunan Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ederim." dedi.

