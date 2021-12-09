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Altındağlı gençler yazar Cevdet Cantürk’ün Cumhuriyet Destanı söyleşisini izledi

Altındağlı gençler Cumhuriyet destanını dinledi. Gençler, Yazar Cevdet Cantürk’ün “Cumhuriyet Destanı” isimli söyleşisinde duygu dolu anlar yaşadı.
Altındağlı gençler yazar Cevdet Cantürk’ün Cumhuriyet Destanı söyleşisini izledi

Yazar Cevdet Cantürk Altındağlı gençlerle bir araya geldi. Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi programı, Altındağlı gençlerden büyük ilgi gördü. Söyleşiye Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı. Cumhuriyet ile ilgili bilgilerin aktarıldığı söyleşide, Cumhuriyet marşları ve türküleri de dinlendi.

DUYGU DOLU PROGRAM

Gençlere altın değerinde bilgiler veren Cevdet Cantürk, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Altındağ’da, gençlerle biraraya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Cantürk gençlere “Kurtuluş Savaşı'nın parolası nedir? 'Ya istiklal ya ölüm’... Kim verdi bu parolayı? Mustafa Kemal Atatürk.... Yeni bir devlet kuran, yok olan bir ulusu ayağa kaldıran, olmayan bir orduyu yeniden kurarak Kurtuluş Savaşı'nı kazanan bu liderin sırrı neydi? Onun sırrı Anıtkabir'deki müzede yatıyor. Atatürk'ün okuduğu 3 bin 997 kitap şu an Anıtkabir Müzesi'nde... İşte büyük devlet adamı olmanın sırrı, çok okumaktan, araştırmaktan geçiyor. Yaşamınızda başarılı olmak istiyorsanız, bunun tek ilacı okumak...” sözleriyle seslendi.

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ANLAMAYA ÇALIŞIN

Salonu dolduran gençlere “Bir an için gözlerinizi kapatın, lütfen...” diyen Cantürk “Kendinizi geceler boyu süren savaşta, yarı aç yarı tok, uykusuz ve ayağı çıplak Mehmetçiğin yerine koyun. Sonra cephe gerisinde, kurtuluş için ter dökenleri, türlü tehlikeleri göze alanları anımsayın. Başkomutanın dehasını, bütün bir milletin bu topraklar için yapmış olduğu fedakarlıkları düşünüp anlamaya çalışın.” ifadelerini kullandı.

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