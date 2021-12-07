Altındağlı kadınlar 1 Kitap 1 Kahve etkinliğiyle bir araya geliyor

Altındağlı vatandaşlar kütüphaneleri çok sevdi. Kadın kullanıcılar kütüphanede düzenledikleri “1 kitap, 1 kahve” etkinliğiyle, kütüphanede hem keyifli zaman geçiriyor, hem de kitap okuyor.

Altındağlı vatandaşların kütüphane sevgisi, Altındağ’a değer katmaya devam ediyor. Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılan Arif Nihat Asya Kütüphanesi, Altındağlı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kütüphanelerden biri… Her yaştan Altındağlı vatandaşın kullanıcısı olduğu kütüphane, en büyük ilgiyi yetişkin kadın kullanıcılardan görüyor. Kadın kullanıcılar kütüphanede düzenledikleri “1 kitap, 1 kahve” etkinliğiyle, kütüphanede hem keyifli zaman geçiriyor, hem de kitap okuyor.

1 KİTAP, 1 KAHVE, ÇOKÇA SEVGİ

Altındağlı vatandaşların kütüphanelere gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan kullanıcıyı bu masalarda, rafların arasında görmek çok güzel… Feridun Çelik Mahallesi’nde de gördük ki, bu kütüphaneye en çok kadınlar ilgi gösteriyor. Mahallemizdeki ev hanımları, günlerinin önemli bir kısmını bu kütüphanede geçiriyor, burada hem kahvelerini içiyor hem de kitap okuyarak kendilerini geliştiriyorlar. Onların bu ilgisini görmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor” dedi.