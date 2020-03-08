  • BIST 109.601
  • Altın 332,888
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Altındağlı kadınlar çocuklara kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri hediye ettiler

Altındağ Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi kadınlar, Haymana Yurtbeyli Köyü'ndeki çocuklara kendi elleriyle ördükleri atkı, bere ve bebekleri hediye etti.
Altındağlı kadınlar çocuklara kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri hediye ettiler

Altındağlı kadınlar Altındağ'dan Haymana'ya gönül köprüsü kurdu. Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde triko eğitimi alan kadınlar, Haymana Yurtbeyli Köyü, Şehit Resul Kaptancı İlkokulu'ndaki çocukların yüzünü güldürdü. Örgü şişlerini ve ipleri eline alan kadınlar, yeteneklerini sergiledi. Ördükleri atkı, bere ve oyuncak bebekleri çocuklara hediye eden kadınlar, çocuklara sevinç yaşattı.

gallery_-1-036.jpg

"ÇOCUKLAR GÜLSÜN YETER"

Altındağlı kadınlara teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. 15 Temmuz şehidimiz Resul Kaptancı'nın memleketinde, yine onun adının yaşatıldığı okulda okuyan minik öğrencileri düşünmüşler, emek vermişler. Ellerine, emeklerine sağlık... Buradaki çocukların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek, hem kendilerini hem de gönüllerini ısıtabildiysek ne mutlu bize..." dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi 10 Nisan'da07 Mart 2020 Cumartesi 01:41
  • Kızılcahamam'da Parkur Hazırlık Kursu başladı07 Mart 2020 Cumartesi 00:48
  • Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri üyeleri çöpleri sanata dönüştürdü06 Mart 2020 Cuma 04:41
  • Etimesgut Belediyesi şehitlerin adını parklarda yaşatıyor06 Mart 2020 Cuma 04:11
  • Mamak'taki özel eğitim sınıfı öğrencileri anneleri için hediye hazırladılar06 Mart 2020 Cuma 03:41
  • Yenimahalleli engelli bireylerden örnek çalışmalar06 Mart 2020 Cuma 02:40
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Huzurevi ziyaretinde bulundu06 Mart 2020 Cuma 01:41
  • Havaların ısınmasıyla birlikte Yenimahalle’nin park ve bahçeleri çocukların akınına uğradı05 Mart 2020 Perşembe 05:11
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den esnaf ziyareti05 Mart 2020 Perşembe 04:11
  • Keçiören Deniz Dünyası'na yoğun ilgi05 Mart 2020 Perşembe 03:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti