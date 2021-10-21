"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesini başarıyla tamamlayan Altındağlı kadınlar, hayallerine kavuştu.

Kadınlar, tarihi Hamamönü bölgesinde, kendilerine tahsis edilen faytonda, kendi ürünlerinin satışını yapmaya başladı.

Altındağlı kadınlar kendi işlerinin patronu oldu. “Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesini başarıyla tamamlayarak mezun olan ve verilen girişimcilik eğitimi ile kendi paralarını kazanmaya başlayan kadınların hayatı değişti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, kendilerine tahsis edilen faytonda, dönüşümlü olarak satış yapmaya başlayan Altındağlı kadınlar, emeklerinin karşılığını almaya başladı.

“KENDİ TASARIMLARIMI SATIYORUM”

Kursu başarıyla tamamladıktan sonra, kendi açtığı sosyal medya hesabında satış yapmaya başlayan Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Melike Atak, öğrendiklerinin karşılığını almaya başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Atak “Kursu tamamladıktan sonra evde kendi başıma ürünler yapmaya devam ettim. Daha sonra tasarımlarımı “zmtasarimatölyesi” adlı sosyal medya hesabından satmaya başladım. Şimdi de Hamamönü’nde bize ayrılan faytonda, arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak satış yapma imkanına kavuştuk. Satışlarımız gayet iyi… Çok memnunum. Bize bu imkanları tanıyan, meslek öğrenmemizi sağlayan, girişimcilik için cesaret veren belediyemize, hocalarımıza ve Başkanımız Asım Balcı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

“EPOKSİ İLE HAYATIM DEĞİŞTİ”

Kendi sosyal çevresine satış yaparak başladığı girişimcilik kariyerine faytonda devam eden Özlem Nur Kadıoğlu da, epoksi sanatı sayesinde hayatı değişen bir diğer kursiyer… Kursu tamamladıktan sonra evde tasarım ve üretim yapmaya devam eden Kadıoğlu “İlk olarak kendi sosyal çevreme satış yapmaya başladım. Arkadaşlarıma, akrabalarıma sattım. Evde tasarım anahtarlıklar, kolyeler yapmaya devam ettim. Daha sonra “cozyatölye” isimli sosyal medya hesabından satış yapmaya başladım. Şu anda da Hamamönü’nde satış yapıyorum. Kişiye özel ürünler yapıyorum, siparişler alıyorum. İşlerimiz çok iyi. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ALTINDAĞLI KADINLAR İÇİN FIRSAT

“Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesinin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Proje kapsamında; belirlediğimiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölyeler oluşturduk. Projeye katılan kursiyerler çok önemli mesleki eğitimler alıyor. Katılımcıların el emeklerini ekonomik kazanca dönüştürmelerine, girişimcilik ve pazarlama teknikleri ile kendi işlerini kurmalarına fırsat tanıyacak projeler de geliştiriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima yanındayız” dedi. Başkan Balcı, tasarım yapan, cesur davranarak kendi başarı hikayesini yazan Altındağ’ın girişimci kadınlarını tebrik etti.