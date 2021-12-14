  • BIST 2.157,74
  • Altın 812.68472
  • Dolar 14.3715
  • Euro 16.1965
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Altındağlı kadınlar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki İngilizce kursunda yabancı dil öğreniyorlar

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde açılan İngilizce kursunda, 65 Altındağlı kadın yabancı dil öğreniyor.
Altındağlı kadınlar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki İngilizce kursunda yabancı dil öğreniyorlar

Altındağlı kadınlar İngilizce öğreniyor. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde diksiyondan okuma yazmaya, meslek edindirme kurslarından hobi kurslarına kadar pek çok değişik alanda derslere katılma imkanı bulan Altındağlı kadınlar, İngilizce’ye de merak saldı. Altındağlı kadınlar, İngilizce kursuna büyük ilgi gösterdi.

altindagli-kadinlar-ingilizce-ogreniyor-2.jpeg

“HAYDİ İNGİLİZCE KURSUNA”

Altındağlı kadınların İngilizce kursuna gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde açtığımız kurslar, bu zamana kadar binlerce kadının hayatını değiştirdi. Bu kurslara katılan kadınlar okuma yazma öğrendi, meslek öğrendi, bir hobi edindi, yeni bir beceri kazandı, hepsinden önemlisi hayata farklı bir pencereden bakmaya başladı. Kadınlar, fırsat verildiğinde ne kadar hevesli olduklarını her defasında gözler önüne serdiler. Bu nedenle İngilizce kursuna gösterdikleri büyük ilgi bizleri şaşırtmadı” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verdi15 Aralık 2021 Çarşamba 00:04
  • Kahramankazan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kömür yardımlarını sürdürüyor15 Aralık 2021 Çarşamba 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz çekici hizmeti15 Aralık 2021 Çarşamba 00:02
  • Altındağlı kadınlar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki İngilizce kursunda yabancı dil öğreniyorlar15 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
  • Başkent yeni otobüslerine kavuştu14 Aralık 2021 Salı 00:04
  • Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov doğum gününde Keçiören’de anıldı14 Aralık 2021 Salı 00:03
  • Yükseltepe Mahallesi’ndeki metruk yapı yıkıldı14 Aralık 2021 Salı 00:01
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihi eserlerin korunması için üniversitelerle iş birliği yapıyor13 Aralık 2021 Pazartesi 00:10
  • Kahramankazan tepeden tırnağa temizlenip, dezenfekte ediliyor13 Aralık 2021 Pazartesi 00:09
  • Başkan Çetin’den okul ziyareti13 Aralık 2021 Pazartesi 00:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti