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Altındağlı kadınlar ve çocuklardan anlamlı hediye

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri Seyranbağları Huzurevi’ni ziyaret etti, yaşlıların yüzünü güldürdü. 
Altındağlı kadınlar ve çocuklardan anlamlı hediye

Altındağ’da sevgi dolu bir gün yaşandı. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı unutmadı. Kadınlar kendi elleriyle hediyeler yaparken, Altındağlı çocuklar ise büyüklerine sevgi dolu mektuplar yazdı. Anlamlı hediyeler, Seyranbağları Huzurevi sakinlerine verildi. Huzurevini ziyaret eden Altındağlı kadınlar, hediyelerle büyüklerin yüzünü güldürdü. Huzurevi sakinleri unutulmayacak bir gün yaşadı. 

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EMEK EMEK MUTLULUK
Altındağlı kadınların ve çocukların sosyal sorumluluk bilincinin daima yüksek olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel düşünce için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Güzel insanlar iyi ki varlar... Günlerdir emek veriyorlar, kendi elleriyle hediyeler hazırlıyorlardı. Bugün yaptıkları ziyaretle hem yüzleri güldürdüler hem de ne kadar duyarlı olduklarını gözler önüne serdiler. Hediyeleri Seyranbağları Huzurevi'nde kalan yaşlılarımıza verdiler. Çocuklarımızın sevgi dolu mektupları ise herkesi duygulandırdı. Yüzlerini güldürebildiysek, farklı bir gün yaşatabildiysek ne mutlu bize...” dedi. 

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KADINLARDAN YAŞLILARA JEST
Altındağlı kadınların Yaşlılar Haftası etkinlikleri bu kadarla sınırlı kalmadı. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri mahallelerindeki yaşlıları ziyaret etti. Ev ev gezerek, yaşlıları ziyaret eden merkez üyeleri, verdikleri küçük hediyelerle yüzleri güldürdü.

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