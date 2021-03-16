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Altındağlı kadınlara altın bilezik

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan Epoksi atölyesine katılarak mesleki eğitim alan 240 kadın altın bir bilezik daha kazanıyor.
Altındağlı kadınlara altın bilezik

Altındağ Belediyesi tarafından hazırlanan “Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesi ile Altındağlı kadınların hayatında yepyeni bir sayfa açıldı.  Proje ile Altındağ’da ikamet eden, 20-25 yaş arasında, herhangi bir gelir elde etmeyen, eğitim öğretim hayatını tamamlayamamış genç kadınların, mesleki beceri edindirilerek istihdama kazandırılmaları hedefleniyor. Altındağ Belediyesi’ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kurulan “Teknolojik Tasarım Atölyeleri ve Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyeleri” ile Altındağlı kadınların hem yepyeni bir meslek öğrenmesi sağlanıyor, hem de bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine katkıda bulunuyor.

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“ALTINDAĞLI KADINLAR İÇİN BİR FIRSAT…”
Proje hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı şunları kaydetti:
“Altındağlı kadınlar için de, Altındağımız için de çok faydalı bir proje… Projemizin beğenilip ilgi görmesi ve destek almaya hak kazanmasına da çok memnun olduk. Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Proje kapsamında; Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde atölye oluşturduk. 4 merkezin her birinde ‘Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi’ ve ‘Teknolojik Tasarım Atölyesi’ olmak üzere toplamda 8 adet atölye kuruldu. Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler alıyor. Mesleki eğitimlere katılan kursiyerlerin gündelik giderleri, Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Toplam 240 Altındağlı kadının katıldığı bu özel projeye büyük destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz."

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“SATIŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”
Projeye katılan Altındağlı kadınların eğitim süresince ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürmeleri için her tür imkanı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Balcı “Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştireceğiz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima arkasındayız…” dedi. 

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