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Altındağlı kadınlardan bisiklet günü

Altındağlı kadınlar, altın günlerinde hamur işi, pasta ve börek yemeye "son" diyerek, Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Bisiklet Parkı'nda sağlıklı yaşam turlarına başladı.
Altındağlı kadınlardan bisiklet günü

Altındağ Belediyesi, Altındağlı kadınlara sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak için kolları sıvadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, Bisiklet Parkı'nda düzenli olarak bisiklet sürmeye başladı. Altındağlı kadınlara bisiklet kullanma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan Bisiklet Parkı'nda, haftanın birkaç günü kadınlara bisiklet eğitimi veriliyor. Bisiklet kullanmayı bilenler çocuklarıyla birlikte bisiklet sürme keyfini yaşarken, bisiklet sürmeyi bilmeyenler ise eğitim alabiliyor. 18 bin metrekare büyüklüğündeki park, kadınlara bisiklet kullanma ve sağlıklı yaşama alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyor.

ALIŞKANLIK KAZANDIRILIYOR

Bisiklet sürmenin hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlığa çok faydası olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Hareketsizliğe bağlı olarak, diyabetten kalp rahatsızlığına kadar birçok rahatsızlık ortaya çıkıyor. Altındağlı vatandaşlarımızın fiziksel aktivitesini yürümeyle başlayıp bisikletle devam ettirmesine destek oluyoruz. Hareketsizlikle mücadeleyi önemsiyoruz. Bisikletin yaygınlaşması ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu tür projeler geliştiriyoruz. Bisiklete binme ve fiziksel aktivite alışkanlığının kazanılması, sağlığımız için çok önemli..." dedi. Başkan Balcı herkesi, Karapürçek'te bulunan Bisiklet Parkı'ndan faydalanmaya çağırdı.

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"PASTA BÖREK YEMEYE SON..."

Bisiklet Parkı'nda bisiklet sürme keyfi yaşayan Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Rukiye Soylu "Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Küçükken de çok severdim ama o zaman bisikletimiz yoktu. Şimdi Altındağ'da hem bisiklete binecek yerimiz var, hem de bize özel bisikletler var. Altın günlerinde pasta börek yemeye son... Bundan sonra her gün bisiklet günü..." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENİYORUZ"

Bisiklet sürmenin psikolojik olarak da kendilerine çok iyi geldiğini belirten Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Fatma Koca ise, "Bu güzel havayı bisiklet sürerek değerlendiriyoruz. Çocuklar gibi eğleniyoruz. Evde oturup kilo almak yerine, hareket ediyoruz, sağlıklı yaşıyoruz. Bize bu imkanları sunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
 

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