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Altındağlı kadınların gurur günü 

Altındağlı kadınlar aynı gün içinde çifte sevinç yaşadı. Hem Altındağlı kadınların 1 yıllık emeği görücüye çıktı, hem de Altın Eller Kadın Kooperatifinin satış pazarı Hamamönü’nde açıldı. 
Altındağlı kadınların gurur günü 

Altındağlı kadınların gurur günü... Altındağlı kadınlar, yıl boyunca Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde ürettikleri eserleri yılsonu sergisinde beğeniye sundu. Ayrıca, Altın Eller Kadın Kooperatifinin Hamamönü’ndeki satış pazarı da hizmete açıldı. Kadınların coşkusuna Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik de ortak oldu. 

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RENGARENK SERGİ

Altındağlı kadınlar eğitim ve öğretim dönemini rengarenk bir sergiyle tamamladı. Sergide Altındağlı kadınlar tarafından üretilen; ipek koza, resim, hat, ebru, çarşaf bağlama, ev dekorasyonu, çiçek yapımı, taş bebek, gümüş işlemeciliği, tasarımlı sabun yapımı gibi 100'den fazla branşta binlerce eser görücüye çıktı. Altındağlı kadınların sevincine ortak olan Başkan Balcı “Altındağ Belediyesi'nin kadın eğitim ve kültür merkezlerinin hepsini ziyaret ettim. Merkezlerin hepsinde herkesin işini nasıl aşkla, özveriyle yaptığını gözlerimle gördüm. Herkesin eline, emeğine sağlık... Bu sergi işte bu emeklerin karşılığı... Her bir eser el emeği ve bizim için çok değerli...” dedi. 

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KAZANCIN ADRESİ ALTIN ELLER SATIŞ PAZARI

Sergi açılışından sonra, Altın Eller Kadın Kooperatifinin Hamamönü’ndeki satış merkezinin de açılışını yapan Başkan Balcı ve beraberindeki heyet, burada da kadınların sevincini paylaştı.  Altındağlı kadınları tebrik eden Başkan Balcı “Göreve gelir gelmez, üretilen bu el emeği eserlerin satışı için alanlar oluşturacağımıza söz vermiştik. Kadınlar evlerine katkıda bulunsun, aile bütçesine destek olsun, kendi paralarını kazansınlar istiyoruz demiştik. Bunun için de ne gerekiyorsa yaptık. Şükürler olsun, bu sözümüzü de tuttuk. Önce Altın Eller Kadın Kooperatifi’ni kurduk. Şimdi ise her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Hamamönü’nde, satış pazarının kapılarını açıyoruz. Burada patron da kendileri, çalışan da kendileri... Hepsine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
 

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