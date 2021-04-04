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Altındağlı kadınların online eğitimleri devam ediyor

Altındağ Belediyesi, online seminer maratonuna devam ediyor. Altındağlı kadınlar “Pandemi sürecinde aile içi iletişimimizi nasıl güçlendiririz?” konulu seminerde bir araya geldi.
Altındağlı kadınların online eğitimleri devam ediyor

Altındağ Belediyesi'nin online platforma taşıdığı seminer çalışmaları, Altındağlı kadınlardan büyük ilgi görüyor. Altındağlı kadınlar, bu sefer de “Pandemi sürecinde aile içi iletişimimizi nasıl güçlendiririz?” konulu seminere katıldı. Türk Psikologlar Derneği’nden Dr. Öğr. Üyesi Nihan Tezer Yörük tarafından verilen online seminere, Altındağlı kadınların ilgisi büyük oldu.

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PANDEMİ VE AİLEMİZ
Seminerde ilk olarak, pandemi sürecinde hayatımızda nelerin değiştiği ve bu değişikliklere ailelerin nasıl uyum sağladığı hakkında konuşuldu. Pandeminin hayatımıza girmesi ile her ailenin kendi içinde alışkanlıklarının ve rutinlerinin değiştiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Nihan Tezer Yörük “Aile olarak yeni rutinler oluşturup, sürece uyum sağlayabilmek çok önemli… Pandemi sürecinde hepimizin ihtiyaçları değişti. Bu ihtiyaçları karşılamak için her aile kendi içerisinde yenilenmeye gidebilmeli. Sağlıklı iletişim bu noktada çok önemli… Birlikte yükleri paylaşarak, evde yeni rutinler oluşturarak, çocukların ve aile üyelerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik yeniden düzenleme yaparak sorunların ve çatışmaların önüne geçmek mümkün… Ailenin sağlığının korunması demek, herkesin sağlığının, toplumun sağlığının korunması demek… Bu nedenle bu süreçte yaşadığımız duygusal sıkıntıları, taşıdığımız duygusal yükleri doğru bir iletişimle aile üyeleriyle paylaşmamız gerek…” dedi.

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