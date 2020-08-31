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Altındağlı kadınların tekstil atölyesi

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri, hayata aktarmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlar, ünlü tekstil firmaları için dikim yapıyor.
Altındağlı kadınların tekstil atölyesi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Güneşevler Mahallesi Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kurulan atölyede, ünlü tekstil firmalarından gelen siparişleri diken Altındağlı kadınlar, arı gibi çalışıyor. Markalardan alınan siparişleri özenle diken kadınlar, bu atölye sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

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"EL EMEĞİ ÇOK DEĞERLİ..."
Kadınların, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Balcı, "Kadınlarımızın el emeği bizim için çok değerli... Bu emeklerini kazanca dönüştürebilmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlara yönelik projelerimize her zaman öncelik verdik. Bundan sonra da bu düşüncelerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Altındağlı kadınların tekstil atölyesini ziyaret eden Başkan Balcı "Burada sabırla, özenle dikilen her ürün hem maddi hem de manevi olarak çok değerli... Kadınlarımızın nasıl emek verdiğini, özen gösterdiğini bizzat yerinde gördüm. Emeği geçen herkesin eline sağlık..." ifadelerini kullandı.

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BAŞKAN BALCI'DAN DAVET
"Altındağlı kadınların kendilerini geliştirmeleri, sosyal hayata ve iş hayatına atılmaları için Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizin ve bu merkezlerde açılan kursların çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Başkan Balcı, tüm Altındağlı kadınları merkezlerden faydalanmaya çağırdı. Kadınların eğitim aldıkça, bu eğitimi ailelerine, özellikle de çocuklarına aktaracağını söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ'ın daha fazla gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

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