Altındağlı kursiyerlerin yaptığı kuş evleri Altınköy'e yerleştirildi

Altındağlı kadınlar duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Kurslarda öğrendikleri bilgileri hayata geçiren kadınlar, kuşlar için rengarenk kuş evleri yaptı.

Altınköy'de, kuşların artık sıcak yuvaları var. Altındağ Belediyesi Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, el becerilerini ortaya koydu. Merkezde öğrendikleri bilgiler ışığında, ahşap ve hasır malzemeler kullanarak kuşlara yuva yapan kadınlar, rengarenk boyalarla renklendirdikleri yuvaları Altınköy Açık Hava Müzesi'nde, kendi elleriyle ağaç dallarına astı. Kendi tasarladıkları kuş evlerini, yine kendi elleriyle uygun yerlere yerleştiren kadınlar, kuşlara sıcacık bir yuva armağan etti.

RENGARENK YUVALAR DALLARI SÜSLEDİ

Altınköy Açık Hava Müzesi, rengarenk kuş evlerinin dallara asılmasıyla iyice renklendi. Kuşlara soğuktan korunabilecekleri, sımsıcak bir yuva armağan ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Altındağlı kadınlar, kışın kuşların aç kalmaması için bu yuvalara düzenli olarak yem koyacaklarını da sözlerine ekledi.

"ELLERİNE, EMEKLERİNE SAĞLIK..."

Altındağlı kadınların sosyal sorumluluk bilincinin yüksek olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Altınköy yemyeşil doğası ve ağaç popülasyonu ile kuşların yaşamak için yoğunlukla tercih ettikleri bir yer... Buradaki kuşlar için rengarenk yuvalar yapmak ve onları ağaç dallarına asmak, ancak Altındağlı kadınların aklına gelebilirdi. Ellerine, emeklerine sağlık... Bu yuvalarda kuşlar cıvıldadıkça, Altındağ daha güzel olacak inşallah..." dedi.

