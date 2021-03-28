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Altındağlı minikler kütüphanede

Altındağ Belediyesi kreş öğrencileri kütüphaneye gitti. Ali Ersoy mahalle kütüphanesini ziyaret eden minikler, keyif dolu bir gün yaşadı. 
Altındağlı minikler kütüphanede

Kreş öğrencileri Ali Ersoy mahalle kütüphanesini ziyaret etti, kitaplarla iç içe bir gün geçirdi. Miniklere kitap sevgisini aşılamak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kreşlerimizde eğitim alan minik yavrularımızı kütüphanelerimizle buluşturuyoruz. Çünkü çocuklarımızı daha küçük yaşta iken kitap kurduna dönüştürmek istiyoruz” dedi. 

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“KİTAP SEVGİSİ KÜÇÜKKEN ÖĞRENİLİR”  
Çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı, kitap sevgisinin küçükken öğrenildiğini belirtti. Başkan Balcı ayrıca, “Kitaplarla çok yakın temasta büyüyen çocukların öğrenme ve becerilerini kazanma konusunda çok daha ileride olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Çocukların kitaplarla tanışması için artık okumayı öğrenmesinin beklenmesi doğru değil. Çocukların kitaplarla mümkün olduğunca erken tanışmaları sağlanmalı. Erken dönemde çocukları kitaplarla tanıştırmalı, gelişim dönemlerine göre değişik kitap türleri çocuklara sunulmalı ve çocuklarda kitap sevgisi ve kütüphane bilincinin oluşmasının temelleri atılmalı” dedi.

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