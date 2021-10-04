Altındağlı Vatandaşlardan İşgaliye Tepkisi

Hamamönü Talatpaşa Bulvarı’nda yer alan iş yeri sahipleri yol üzerinde bulunan araç park yerlerini reklam flamaları, saksı, sandalye vb. malzemelerle işgal ediyor.

Vatandaşlar, yer işgalinin yasak olduğunu hatırlatarak Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerini göreve çağırıyor.

Altındağ Hacettepe Mahallesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde araç parkının izin verildiği yol kenarları dükkân sahipleri tarafından çeşitli malzemelerle işgal ediliyor. Bölgede bulunan vatandaşlar, park yerlerinin herkese açık olduğunu hatırlatarak, işgalin son bulmasını istiyor. Altındağ Belediyesi’ne çağrıda bulunan vatandaşlar, denetimlerin arttırılmasını istiyor.

DENETİMLER ARTTIRILSIN

Konu hakkında gazetemize bilgi veren çevre sakinleri, bazı dükkân sahiplerinin yol kenarlarını saksı, reklam flamaları, sandalye vb. malzemeler koyarak, işgal ettiğini, işgaliye yüzünden araç park etmekte güçlük çektiklerini belirtiyor. Sıkıntılarını gazetemiz aracılığıyla yetkililere ileten vatandaşlar, Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinden denetimleri arttırmasını istiyor.

İŞ YERİ SAHİPLERİ UYARILSIN

Bazı işyeri sahiplerinin reklam için dükkânın önünü işgal ettiğini, bazılarının ise araç park yeri tutmak için çeşitli malzemeler koyduğunu söyleyen vatandaşlar, park yerlerinin ortak kullanım alanı olduğuna işaret ediyor. Vatandaşlar, “İş yeri sahiplerinin birçoğu kendi araçlarını park etmek için yola çeşitli malzemeler koyuyorlar. Burada kimsenin hakkı yoktur. Ortak kullanım alanıdır. Bu haksızlığı belediye dur desin ve çeşitli uyarıları yapsın” diye tepki gösteriyor.

MÜSAADE EDİLMESİN

Vatandaşlar, bulvar üzerinde birçok ücretli otopark olduğunu da hatırlatarak, “Yolu işgal edenler sabah kolay araç park etmek istiyorlarsa hemen ileride bulunan iki ücretli otoparkı kullanabilirler. Böyle gözü açıklık yapıp, başkalarının haklarına girmesinler. Belediye de buna müsaade etmesin” diyor.

DURAKLARA ARAÇ PARK EDİLİYOR

Bir başka sorunun ise yol üzerinde bulunan otobüs duraklarına araç park edilmesi olduğun vurgulayan vatandaşlar, “Bu işgaller yüzünden birçok kişi araç park edecek yer bulamıyor ve otobüs duraklarına araç park ediyor. Hal böyle olunca da otobüsler durağa yanaşamıyor ve yolun ortasında durmak zorunda kalıyor. Bu da trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Otobüs duraklarının 15 metre ilerisi ve gerisine araç park etmek yasak ama buna uyan yok. Emniyet ekipleri de bu konuda hassas olmalı ve gereken cezaları yazmalı” diye konuşuyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA