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Altındağspor'da hedef şampiyonluk

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup ekiplerinden Altındağspor Kulubü Başkanı Hakan Karakaya, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirtti.
Altındağspor'da hedef şampiyonluk

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Ankara tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Altındağspor Kulübü Başkanı Hakan Karakaya ve teknik direktör Ali Sarı, hedef ve çalışmalarını anlattı.

Başkan Hakan Karakaya, iskelet kadrolarını bozmadıklarının altını çizerek, “Geçen sene hedefimiz 2’nci lige çıkmaktı ama bazı sorunlardan dolayı çıkamadık. Geçen seneki iskelet kadromuzu bozmadık bu sene. Onun üzerine inandığımız, bildiğimiz, izlediğimiz oyuncu profilleriyle, kaliteli futbolcularla takviyelerde bulunduk. İyi bir kadro oluşturduk. Bu seneki hedefimiz 2’nci lige çıkmak. Play Off oynamak istiyoruz. Bunu Altındağ, Ankara halkına tattırmak istiyoruz” diye konuştu.

Teknik direktör Ali Sarı ise başarılı bir sezon geçireceklerine inançlarının tam olduğunu belirterek, “Ligin bitmesine son 4 hafta kala sportif direktörlük görevinden, teknik direktörlük görevine geldim. Son 4 maçta sadece şampiyon olan grubumuzun Somaspor’a deplasmanda 1-0 kaybettik. Akabinde son 3 maçımızı kazanarak sezonu 8’inci sırada bitirdik.  Bu sezon için de genç ve özellikle karakterli bir takım kurmaya çalıştık. Başarılı olacağımıza inanıyorum. 60-65 günlük bir hazırlık süreci geçirdik. İlk resmi maçı da geçen hafta İstanbul'da oynadık. Kazanıp gelmek istiyorduk. Talihsiz bir gol yedik ve beraberlikle sonuçlanan bir skorla döndük. Başkanımızdan Allah razı olsun tek başına Altındağspor'u yaşatmaya çalışıyor” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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