Altının Ocak 2020’den bu yana değişimi

Altın fiyatları yıl içerisinde yükselişinde rekor kırmaya devam ediyor. Peki, altın 2020 yılı içerisindeki ons fiyatları kaçları gördü.

2020’de altının ons cinsinden fiyatı 2,063’ü aştı. Altının son zamanlardaki fiyatlarının yükselişi ile daha nereye kadar çıkacağı merak konusu oldu. Peki, altının ons fiyatı kaç? 2020 Ocak ayından buya altın ne kadar değişti? Altın ne kadar yükseldi? 2020 Temmuz ayı altının Ons fiyatı kaç? 2020 Mart ayı altının Ons fiyatı kaç? 2020 Ocak ayı altının Ons fiyatı kaç? 2020 altın ons cinsinden fiyat geçmişine gelin birlikte bakalım…

2020 Temmuz ayı altının Ons fiyatı kaç?

2020 Temmuz ayı altının Ons fiyatı 1,770 ile 1,975 arasında değişiklik gösterdi.

2020 Haziran ayı altının Ons fiyatı kaç?

2020 Haziran ayı altının Ons fiyatı 1,739 ile 1,770 arasında değişiklik gösterdi.

2020 Mayıs ayı altının Ons fiyatı kaç?

2020 Mayıs ayı altının Ons fiyatı 1,700 ile 1,739 arasında değişiklik gösterdi.

2020 Nisan ayı altının Ons fiyatı kaç?

2020 Nisan ayı altının Ons fiyatı 1,591 ile 1,700 arasında değişiklik gösterdi.

2020 Mart ayı altının Ons fiyatı kaç?

2020 Mart ayı altının Ons fiyatı 1,552 ile 1,589 arasında değişiklik gösterdi.

2020 Şubat ayı altının Ons fiyatı kaç?

2020 Şubat ayı altının Ons fiyatı 1,556 ile 1,589 arasında değişiklik gösterdi.

2020 Ocak ayı altının Ons fiyatı kaç?

2020 Ocak ayı altının Ons fiyatı 1.517 ile 1,589 arasında değişiklik gösterdi.