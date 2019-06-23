  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 27 °C
»

Altının ons fiyatı 6 yılın zirvesinde

ECB ve Fed'den faiz indirimi sinyali gelmesiyle doların gerilemesi ve ABD ile İran geriliminin etkisi sonucu altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın zirvesi olan 1.411,9 doları gördü.
Altının ons fiyatı 6 yılın zirvesinde

Jeopolitik riskler ve dolardaki düşüşün etkisiyle altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.411,9 doları gördü.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, bu hafta 1.411,9 dolar ile 4 Eylül 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Değer kazancını üst üste 5. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, bu haftayı yüzde 4,30 primle 1.399,08 dolardan tamamladı. Ons altın, yatırımcısına yılbaşından bu yana da yüzde 9,1 kazandırdı.

Merkez bankalarının altın talebinin artması

Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası altının ons fiyatının yükseldiğini ifade etti.

Küresel büyüme endişeleri, ticaret savaşları ve Fed'in faiz politikalarının yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdiğini belirten Memiş, merkez bankalarında altın talebinin artmasının da altının ons fiyatındaki yükselişlerde etkili olduğunu vurguladı.

Memiş, Fed'in temmuzdaki faiz indirim olasılığının şimdiden fiyatlanmaya başladığını ifade ederek, "Ons altındaki yükselişler, 1.430-1.450 dolar seviyesi ile sınırlı kalabilir. Altının ons fiyatında kısa vade için 1.415-1.420-1.430 dolar seviyelerini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Geri çekilmeler ise 1.320 dolara kadar sürebilir." ifadelerini kullandı. 

"Ons altın, 1.350 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişi devam edebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da son dönemde ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle güvenli limanlara olan talebin arttığını belirterek, "Bu hafta Fed, faiz indirimi kapısını aralayarak doların değer kaybetmesine neden olunca bu durum, ons altının da hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı." dedi.

Ons altında zaman zaman görülen geri çekilmeleri kar satışı olarak yorumlamanın mümkün olduğunu ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Ons altının fiyatı 1.350 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişi devam edebilir. Burada kritik seviye 1.400 dolar bölgesi. Şimdilik bu seviyenin üzerinde çok kalamıyor. Ancak ısrarcı olması durumunda kademeli bir şekilde 1.410-1.415 dolar ve ardından 1.425 dolar dirençleri yakından izlenmeli."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapadokya balon uçuşlarına yeni düzenleme21 Haziran 2019 Cuma 21:00
  • Edirne pazarı Yunan ve Bulgar turistle doldu21 Haziran 2019 Cuma 15:06
  • Sebze ve meyvede tüketicinin yüzü güldü21 Haziran 2019 Cuma 15:04
  • Dolar kurunda son rakamlar21 Haziran 2019 Cuma 14:18
  • Bakan müjdeyi verdi bugün ödemeler başlıyor21 Haziran 2019 Cuma 11:33
  • Piyasalarda gün sonu20 Haziran 2019 Perşembe 20:33
  • Dolar kurunda son rakamlar20 Haziran 2019 Perşembe 10:50
  • Tüketici güven endeksi haziranda yüzde 4.3 arttı20 Haziran 2019 Perşembe 10:49
  • Huawei'nin kurucusu 30 milyar dolarlık düşüşü önemsemiyor20 Haziran 2019 Perşembe 10:17
  • Trakya'da buğday hasadı başladı20 Haziran 2019 Perşembe 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti