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Altınok'a Pakistan daveti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza’yı ve eşini Keçiören Belediyesi Peşaver Şehitlik Anıtı’nda misafir etti. 
Altınok'a Pakistan daveti

Başkan Altınok, General Nadeem Raza’yı Keçiören’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pakistan ve Türkiye kardeş iki ülkedir. Devlet politikamızda ve devlet kitapçığımızda böyle yazmaktadır. Pakistan’ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Peşaver’deki 144 şehidimiz bizim de kardeşimiz bizim de şehitlerimizdir.

Pakistan’ın acısını paslaşarak bu anıtı dikmekten onur, şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Bizleri Pakistan’a davet eden Genelkurmay Başkanı Sayın Raza’ya ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Pakistan Peşaver Şehitler Anıtı’nda Pakistan Genel Kurmay Başkanı General Nadeem Raza ve eşi Syeda Bushra Raza ile Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve eşi Shaza Syrus’u misafir etti. Ziyarete AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Peşaver Şehitler Anıtı’nı ziyaret programında konuşma yapan Başkan Altınok, “Rabbim ayetinde ‘Şehitler ölmez buyuruyor.’ Onların ruhları şuanda bizimle birlikte. Onların her biri bir kahramandır. Pakistan devleti var olduğu sürece bu kahramanlar yıldızlar gibi yanmaya ve gökyüzünü aydınlatmaya devam edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.  

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BAŞKAN ALTINOK: KARDEŞLİĞİMİZ EBET MÜDDET BAKİ KALACAKTIR
Pakistan Türkiye dostluğunun kadim bir geçmişi olduğunu ve Cumhurbaşkanları düzeyinde bu dostluğun bugün de devam ettiğini belirten Altınok şunları kaydetti:
“Terörden Türkiye de çok şey çekti hala da çekiyor. Dileğimiz ve duamız Türkiye’nin ve tüm dünyanın terörden kurtulmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi Keşmir’deki çile ve eziyetin de bir an önce bitmesini istiyoruz. Gönlümüz, kalbimiz Pakistanlı ve Keşmirli kardeşlerimizledir. Muhammed ikbal Pakistan için ne ise bizim için de aynısıdır. Ruhlarımız, nefesimiz, sesimiz, kalemimiz ve kelamımızdır. Şehitlerimiz yüreğimizde ve gönlümüzdedir. Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı dillerimizi ileterek şehirlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Pakistan Türkiye kardeşliği ebet müddet baki kalacaktır, bundan hiç şüphe yoktur.”

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GENERAL RAZA: BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAKTATEREDDÜT ETMEYİZ
2014 yılında Pakistan’da bir askeri okula düzenlenen saldırıda şehit olan 144 öğrenci ve öğretmen anısına yapılan anıt için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür eden 

Pakistan Genel Kurmay Başkanı General Nadeem Raza, “Bugün gururla söyleyebilirim ki Pakistan’da terörü yüzde yüz yenmiş durumdayız. Pakistan şuanda güvenli bir ülkedir. Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’a inşa ettirdikleri anıt için teşekkür ediyorum. Bu bence bu anıt iki ülkenin kardeşliğinin ispatıdır. Pakistan ve Türkiye iki farklı ülkedir ancak mesele ne olursa olsun birbirimize destek olmakta duraksamaz, tereddüt etmeyiz. Ne zaman Kıbrıs meselesi gündeme gelse Pakistan Türkiye’ye, ne zaman Keşmir meselesi gündeme gelse Türkiye Pakistan’a destek olmuştur. Yaşasın Pakistan Türkiye dostluğu…” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza ve berberindeki heyet Peşaver Şehitleri Anıtı’nı ve 144 şehit için dikilen anıt ağaçları ziyaret ettiler. 

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