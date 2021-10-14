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Altınok'tan Çoban Mektebi Paylaşımı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çoban Mektebi ile birlikte bu yapının etrafında bulunan 37 bin metrekarelik alanın restore edildikten sonraki görünümünü paylaştı.
Altınok'tan Çoban Mektebi Paylaşımı

Tarihi yapının restorasyonunun ivedilikle tamamlanacağını ve önümüzdeki hizmete açılacağını kaydeden Altınok, “Tarihi Çoban Mektebimiz etrafındaki 37 bin metrekarelik yeşil alanla birlikte Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi olarak çok yakında Keçiören’de hayata geçiyor. Tarih Keçiören’de hayat buluyor” dedi.

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“GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Keçiören’in Milli Mücadele döneminde önemli bir karargâh olduğuna da vurgu yapan Altınok şunları söyledi:
“Keçiören’in Milli Mücadele’de önemli bir yeri vardır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara’ya geldikten sonra karargâh olarak Keçiören’i kullanmıştır. Bu anlamda Keçiören Milli Mücadele’nin karargâhıdır. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Biz de tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak Milli Mücadele’nin yönetildiği yapılarımızı müze haline getiriyoruz.”

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