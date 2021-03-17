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Altınok'tan dikkat çeken andımız paylaşımı

Danıştay’ın Andımız’ı kaldırma kararı tartışılmaya devam ederken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altınok, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, “Andımız”ı haykıra haykıra söylememiz lazım” dedi.
Altınok'tan dikkat çeken andımız paylaşımı

Altınok, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Andımız’ı haykıra haykıra söylememiz lazım. ‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.’ demekten kim gocunur, kim alınır, neden alınır? Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve herkes devletimize vatandaşlık bağıyla bağlıdır. Andımızı gururla okumalıyız, çocuklarımıza okutmalıyız” ifadelerini kullandı.

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ŞEREF VE ONUR DUYMALIYIZ
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, paylaşımlarına şöyle devam etti, “Şükür ki bir devletimiz ve bir andımız var. Andımız da Türk milletinin adıdır. Küllerinden doğmuş bir devletiz, bundan gurur duyuyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. Herkes Amerikalıyım diyor, Amerika’nın marşını göğsünü gere gere 202 millet söylüyor. Bizim Andımız hepimizin gururudur, yüz akıdır. Bunu söylemekten şeref ve onur duymalıyız. İnşallah yanlıştan dönülür, milletimizin adı ve kökü çocuklarımızın o güzel seslerinde nidalanmaya devam eder.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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