Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 2+2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Akgün, Altınordu forması giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Geçen sene İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydiğini aktaran Oğuzhan Akgün, "Şimdi tek amacım Altınordu'da kendimi ispatlamak. Genç oyunculardan kurulu kadroda takımımızın başarısı için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Oğuzhan Akgün, geçen sezonun ilk devresinde İstanbulspor'la TFF 1. Lig'de 6 maça çıktı. Oğuzhan Akgün, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş'ın ardından Altınordu'nun dördüncü transferi oldu.