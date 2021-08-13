Altınordu Emircan'ı parlatacak

TFF 1'inci Lig'de altyapısından yetişen genç oyuncuları vitrine çıkaran Altınordu, bir gencini daha Türk futboluna kazandırmaya hazırlanıyor.

Altınordu Futbol Akademisi'nden yetişen 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük, yeni sezon öncesi antrenman ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı. Galatasaray altyapısından transfer edilen Emircan, bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olmak için ter dökecek.

Genç kramponun hazırlık maçlarında oynadığı futbolla ön plana çıktığını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Akademimizden gelen gençler eşit şanslarda ama bazıları yeteneğiyle daha erken ön plana çıkabiliyor. Emircan hazırlık maçlarında başarılı bir performans ortaya koydu. Önemli olan ligde de bunu sürdürmesi. Ona güveniyoruz. Doğru zamanda kendisini geliştirip takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.