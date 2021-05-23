Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
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