  • BIST 1.456
  • Altın 510,078
  • Dolar 8,4069
  • Euro 10,3064
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orkun Kökçü: Milli formayla her şeyimi vermek istiyorum24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:10
  • Lille taraftarından Yusuf Yazıcı sevinci24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:17
  • İspanya Milli Takımı'nda Sergio Ramos EURO 2020 kadrosuna alınmadı24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:50
  • Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14
  • Türk karatesi 'altın' çağını yaşıyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:55
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020-2021 sezonu tamamlandı24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:54
  • Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile 10 yıl sonra şampiyonluk yaşadı24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:54
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti: Hayatımda sahip olduğum birçok şeyi Türkiye'ye borçluyum24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:42
  • UEFA Avrupa Ligi'nde 964 milyon avroluk final24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:42
  • Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, görevini Cevdet Akınal'a devredecek24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti