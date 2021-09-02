  • BIST 1.481,270
  • Altın 483,09
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7750
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Altınordu'da Rıdvan imzalıyor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak milli maç arasında düşme hattında giren Altınordu, dış transferde 5'inci imzayı sağ bek Rıdvan Koçak'a attırmaya hazırlanıyor.
Altınordu'da Rıdvan imzalıyor

Son 1.5 sezonda Menemenspor'da görev yapan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun kırmızı-lacivertli kulüple prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Orduspor'da profesyonel olan Rıdvan, ardından Körfezspor, İskenderunspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü ve Bandırmaspor'da da görev aldı. İzmir temsilcisi daha önce dış transferde Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu, Kürşad Sürmeli ve Volkan Fındıklı ile anlaşma sağlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiraladığını açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 18:55
  • Bursaspor'da şok ayrılık! 22 gün sonra gönderildi01 Eylül 2021 Çarşamba 16:20
  • Menemenspor'a gurbetçi takviye01 Eylül 2021 Çarşamba 15:33
  • Barcelona'nın yeni '10 numarası' Ansu Fati oldu01 Eylül 2021 Çarşamba 15:16
  • A Milli Takım'da çifte sakatlık şoku! Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür...01 Eylül 2021 Çarşamba 14:42
  • Altay'da Eren formaya göz kırptı01 Eylül 2021 Çarşamba 14:06
  • Alsancak Stadı'nda çimler tamam01 Eylül 2021 Çarşamba 13:47
  • Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 3 Eylül Cuma günü başlayacak01 Eylül 2021 Çarşamba 12:32
  • Göztepe'de teknik adam klasiği01 Eylül 2021 Çarşamba 12:30
  • Altınordu'da Volkan imzaladı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti