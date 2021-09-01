  • BIST 1.477,020
  • Altın 483,44
  • Dolar 8,3000
  • Euro 9,7800
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Altınordu'da Volkan imzaladı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'la sözleşmesi sona eren stoper Volkan Fındıklı ile 1+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Altınordu'da Volkan imzaladı

Volkan, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Öncelikle Altınordu ailesine katıldığım için çok mutluyum. Hedefleri ve kendine özgü sistemi olan bir kulübe geldim. Bu takımın içinde bulunup katkı vermek için sabırsızlanıyorum. Bu süreçte bana kulüp yapısını ve hedeflerini anlatan ve Altınordu'ya gelmeme vesile olan Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve Başkan Vekilimiz Barış Orhunbilge'ye teşekkür ediyorum. Umarım başarılı, sakatlıksız ve güzel bir sezon geçiririz" dedi. 1.91 boyunda ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu, kırmızı-lacivertlilerin dış transferdeki 4'üncü takviyesi oldu. Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosu büyük oranda dağılan, altyapısında yetişen 19 yaşındaki golcü Enis Destan'ı da 1-2 gün içinde Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan  Altınordu, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala takviyelerini sürdürecek. 
NİĞDE ANADOLU FK SATILIYOR

Altınordu, 2'nci Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın satışı konusunda Galatasaraylı iş adamlarıyla el sıkıştı. Kulübün satışı konusunda işlemlerin başladığı öğrenilirken, İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı bildirildi. Niğde Anadolu FK'nın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daha önce kurduklarını ve sahibinin Galatasaray olduğunu açıkladığı 1481 Futbol Grubu tarafından satın alınacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray’da Falcao ile yollar ayrıldı01 Eylül 2021 Çarşamba 09:29
  • Milliler, Karadağ maçına hazır01 Eylül 2021 Çarşamba 02:32
  • Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı31 Ağustos 2021 Salı 16:48
  • Mostafa Mohamed imza için Fransa'ya uçtu31 Ağustos 2021 Salı 14:42
  • Milli Takım'ın rakipleri belli oldu31 Ağustos 2021 Salı 14:34
  • Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da31 Ağustos 2021 Salı 14:18
  • Beşiktaş'ta flaş ayrılık31 Ağustos 2021 Salı 13:45
  • Cüneyt Çakır, Macaristan-İngiltere maçını yönetecek31 Ağustos 2021 Salı 13:16
  • Altay'ın kralı Paixao gözden düştü31 Ağustos 2021 Salı 12:40
  • Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da31 Ağustos 2021 Salı 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti