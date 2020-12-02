Altınova Mahalle Konağı tamamlanıyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden Altınova Mahalle Konağı’nda devam eden çalışmaları inceledi.

Vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmak amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Pursaklar Belediyesi tarafından, Altınova Mahalle Konağında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, denetimlerde bulundu.

Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 211,50 m² inşaat alanına sahip Altınova Mahalle konağının yapım çalışmalarında sona gelindi.

‘‘Mahalle kültürlerini yeniden yaşatmayı amaçlıyoruz’’

Mahalle kültürlerini yeniden yaşatmayı amaçladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Şehirleşmenin artması ile birlikte komşuluk ilişkileri giderek azalmaya başladı. Artık apartmanlardaki insanlar, komşular bile birbirini tanımayan konuma geldi. İşte biz de bu eksikliği giderme adına, Mahalle Konağı projemizi hayata geçiriyoruz. Her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz. Klasik belediyeciliğin yanı sıra Türkiye'ye örnek olan sosyal, kültür ve hizmet belediyeciliğin her türlü çeşidi yerine getirilmektedir. Hemşehrilerimiz en iyi hizmeti alsın diye bütün projeleri hassasiyetle inceleyerek bir bir hayata geçiriyoruz. Bütçe imkanlarımız dahilinde inşallah her mahallemize önümüzdeki yıllarda Mahalle Konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Yapımında sona geldiğimiz bu değerli eserin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.